Fetterens advokat: – Lurer på kva hensikta er

– Han seier det er folkeskikk å stilla når du blir kalla inn og når du blir stemna. Det gjer han og det respekterer han; at nokre ynskjer å høyra forklaringa hans. Så er han litt meir avventande rundt kva for ein relevans det skulle ha, seier fetterens advokat, Brynjar Meling på veg inn i retten i dag.

Meling seier at fetteren ikkje fryktar spørsmåla.

– Han lurer nok meir på kva hensikta er, enn at han fryktar det. Og han er nok veldig glad og letta over at han har ein dom frå lagmannsretten som frikjenner han fullstendig. Det er ei god plattform å stå på når ein skal inn i ei slik sak, legg han til.

Meling seier det har vore vanskeleg for fetteren å førebu seg til å vitna.

– Det er vanskeleg i og med han skal snakka om noko som han ikkje har gjort og ikkje har noko kjennskap til. Vi er litt avventande både han og advokatane hans om kva hensikta er, så får forsvararane sikkert forklara retten kvifor dei har bede om at han forklarar seg, seier Meling.