Fetteren til NRK: – Noen har med viten og vilje nektet å rydde opp

– Jeg kommer aldri til å få de siste 25 årene tilbake, sier fetteren i Tengs-saken til NRK i kveld.

Han mottok beskjeden om oppheving av erstatningsdommen med lettelse.

– Det er 19 år siden EMK dømte Norge, det er helt grotesk at vi igjen og igjen har møtt på en mur i våre forsøk på å gjenoppta den sivile saken. En ting er at feil i denne saken ble gjort, noe annet er at en med viten og vilje har nektet å rette dem opp, skriver fetteren i en SMS.