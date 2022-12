Fetteren til Birgitte Tengs vitner – tiltaltes forsvare har kalt ham inn

Fetteren til Birgitte Tengs skal vitne i rettssaken i tingretten i Haugesund onsdag. En mann i 50-årene er tiltalt for å ha drept Tengs i 1995.

Fetteren skal vitne i retten fra rundt klokken 9 og fram til lunsj.

Gjennom sin advokat Brynjar Meling har fetteren sagt at han ikke ønsker å snakke med mediene, og har bedt om å ikke bli navngitt eller fotografert. Meling følger fetteren i retten.

Det er tiltaltes forsvare som kalt fetteren inn i retten.

– Vi legger til grunn at den såkalte «tilståelsen» ikke er hans forklaring, men det er en forklaring som blir plantet i han gjennom manipulasjon og psykisk tortur som han ble utsatt for. Så det er det nærmeste vi kommer politiet sitt åstedsbilde tilbake i 1995/1996/1997 – altså hvordan politiet leste åstedet. Så blir denne forklaringen plantet og gjennomført gjennom han, ned i så detalj at det faktisk stemmer med de rettsmedisinske konklusjonene i saken. Og så sitter det en annen mann på tiltalebenken, og nå skal vi legge et annet faktum til grunn, og det er selvfølgelig interessant for oss å få fram, sier tiltaltes forsvarer Stian Kristensen på veg inn i rettslokalene onsdag.

Fetteren til Tengs ble i 1997 dømt for drapet på sin kusine i tingretten, etter at han etter mange timer i avhør tilsto drapet. Han trakk senere tilståelsen og ble frikjent i lagmannsretten i 1998.