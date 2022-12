Fem personer tatt etter voldsepisode i Oslo

Politiet har kontroll på fem mistenkte personer etter at en person skal ha blitt utsatt for vold på Torshov i Oslo.

Politiet er natt til søndag i Fagerheimgata med flere enheter.

– Det ble også vist fram et våpen. Politiet har nå kontroll på fem mistenkte personer i saken og det er gjort funn av aktuelt våpen. Bakgrunn for hendelsen er per nå ukjent. Politiet ønsker ikke å si noe mer om type våpen eller hvem som er involvert, opplyser operasjonsleder Per-Ivar Iversen.