Fem omkom i tornado i Missouri

Minst fem personer mistet livet i en tornado sørøst i den amerikanske delstaten Missouri onsdag. Tornadoen har også ført til store materielle skader.

De omkomne holdt til i Bollinger fylke, der lokale myndigheter leter etter overlevende, forteller politibetjent Clark Parrott til Reuters.

I tillegg er fem personer skadd, og det er registrert skader på 87 bygninger, hvorav tolv er ødelagt, sier Eric Olsen, sjef for utrykningspolitiet i Missouri.

Tornadoen traff bakken før morgengry og gikk gjennom et landlig område i Bollinger, rundt åtte mil sør for St. Louis. Nødetatene har publisert et bilde som viser trær som er dratt opp av bakken og hus som er lagt i ruiner.

– Skadene er ganske omfattende. Dette er hjerteskjærende å se, sier Parrott.

Guvernør Mike Parson i Missouri sier det kommer til å ta månedsvis å bygge om alt som er ødelagt. Han forteller at president Joe Biden har tilbudt å hjelpe. (NTB)