Fem hjelpearbeidere skal være drept i israelsk angrep

Minst fem ansatte i World Central Kitchen skal være drept i et angrep på Gazastripen, ifølge de Hamas-kontrollerte myndighetene i område.

Hjelpearbeiderne skal være fra Polen, Australia og Storbritannia. Også en palestiner skal ha mistet livet.

Det israelske militæret (IDF) opplyser at hendelsen skal granskes på høyeste nivå og – omtaler den som «denne tragiske hendelsen».

– IDF gjør en omfattende innsats for å sørge for trygg levering av humanitær hjelp og har jobbet tett med WCK i deres livsviktige innsats for å skaffe mat og humanitær hjelp til Gazas befolkning, heter det i en melding på X, tidligere Twitter.

Også organisasjonen selv omtaler hendelsen.

– Vi kjenner til meldingene om at medlemmer av World Central Kitchen-teamet er drept i et IDF-angrep mens de arbeidet med å støtte humanitære med å levere mat i Gaza. Dette er en tragedie, skriver organisasjonen på X.

