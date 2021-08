Feltsykehus legges ned innen 31.08

Det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul vil opphøre samtidig med fristen for evakuering av utenlandske styrker 31. august, opplyser forsvaret til NTB.

Etter planen skulle sykehuset bli stående i Kabul frem til slutten av året, selv etter at de internasjonale styrkene hadde forlatt Afghanistan, men forutsetningene er de siste dagene endret etter at Taliban har satt 31. august som absolutt siste frist for all militær tilstedeværelse i landet.

Dette innebærer at også sikringen av sykehuset, som står på den militære delen av flyplassen, vil forsvinne.