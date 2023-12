Fellesforbundet varsler Tesla-boikott i Norge

Fellesforbundet har onsdag 6. desember sendt ut boikottvarsel til Tesla i Sverige.

– Våre fagforeningskamerater i IF Metall har Fellesforbundets fulle støtte i konflikten med Tesla. De tar kampen mot et fagforeningsfiendtlig selskap på vegne av hele arbeidslivet. Nå bør Tesla umiddelbart akseptere IF Metalls krav om tariffavtale, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Dersom dette ikke er på plass innen 20. desember, vil vi gå videre med iverksetting av boikottaksjoner.

Siden 27. oktober har medlemmer i forbundet IF Metall vært i streik ved Teslas svenske verksteder. Årsaken er at det amerikanske selskapet nekter å inngå en tariffavtale med forbundet.

Også Danmarks største fagforbund varsler konflikt med Tesla, ifølge dansk TV 2.

Teslas administrerende direktør og eier Elon Musk har flere ganger uttalt at han er helt imot fagforeninger som konsept.