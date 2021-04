Feil smittetall i «Debatten»

I Debatten tirsdag kveld ble det oppgitt feil tall for andel smittede barn og unge. Det ble opplyst at ifølge tall fra FHI, var bare 0,05 prosent av de testede positive i et fylke som Oslo. Det riktige skal være fem prosent.

Feilen skjedde ved at andeler ble tolket som prosenter.

NRK beklager feilen.