Feil rettet hos Telia og One Call: – Beklager

Feilen som førte til trøbbel for enkelte kunder hos Telia og datterselskapet One Call, er nå rettet.

Det meldte NTB rundt klokken 11.30 onsdag.

I en e-psot til NRK like etterpå bekrefter informasjonssjef Daniel Barhom i Telia dette.

– Feilen som skapte utfordringer med utsendelse av SMS og telefonsamtaler er nå løst. Vi beklager så mye ulempene feilen medførte for berørte kunder, skriver Barhom.

Enkelte Telia- og One Call-kunder hadde da hatt problemer siden klokken åtte onsdag morgen.

– Enkelte kunder kan for øyeblikket oppleve problemer med utsendelse av SMS og utgående anrop. Vi jobber allerede med saken og beklager for ulempene dette medfører, skrev One Call i en driftsmelding på sine sider onsdag morgen.