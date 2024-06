Farevarselet for styrtregn blir utvidet

Onsdag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for styrtregn i store deler av Sør-Norge. Torsdag utvides farevarselet til å også omfatte Oslo.

Det ventes mye regn i Sør-Norge natt til fredag, og allerede onsdag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for styrtregn i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og deler av Vestlandet sør for Stad. Her er det ventet at det lokalt kan komme mer enn 20 millimeter nedbør i timen.

Torsdag morgen bekrefter vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes overfor NTB at de vil utvide farevarselet ytterligere, og bekrefter at varselet vil utvides til å omfatte Oslo. Også deler av Østfold og Innlandet sør for Mjøsa kan bli omfattet av varselet, men det er foreløpig ikke helt avklart hvilke områder dette gjelder.

(NTB)