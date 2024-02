Farevarsel utvidet: Meteorologene advarer om utfordrende kjøreforhold

Meteorologisk institutt utvidet torsdag formiddag et gult farevarsel for is i Sør-Norge og varsler utfordrende kjøreforhold i store deler av landsdelen.

Farevarselet strekker seg nå fra Sauda i Vest, gjennom hele Agder og Telemark, til Østlandet nord for Oslo.

– Med lavtrykket som kommer inn fra sør i dag, kan det bli både regn, snø og underkjølt regn, men resultatet blir for mange det samme: Utfordrende kjøreforhold, skriver instituttet i en melding på X, tidligere Twitter. (NTB)