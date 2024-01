Farevarsel om svært høy vannstand og kraftige vindkast i Nord-Norge

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om svært høy vannstand og kraftige vindkast i Troms og Finnmark fra natt til mandag.

– Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Vind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi moderate skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen, skriver meteorologene i farevarselet.

I farevarselet for vindkastene skriver de at gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende.

Det må også ventes kansellerte avganger for ferje, fly og annen transport, samt snøfokk i fjellet.

Hurtigruten melder søndag at de kansellerer flere avganger på grunn av været.