Farevarsel flere steder i landet mandag

Det meldes om glatte forhold flere steder i landet mandag, spesielt i Trøndelag og på Vestlandet.

Oransje farevarsel for snøskred gjelder for flere steder på Vestlandet, Innlandet og i Nord-Norge mandag, ifølge Varsom.no.

Fra morgenen av ventes også lokalt kraftige vindkast på 27–33 meter per sekund fra sørvest, og liten storm til periodevis full storm på kysten av Nord-Norge. Vinden vil øke først i Nordland, og minke sist i Vest-Finnmark, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

Lenger sør i landet meldes det om lokal fare for is på Vestlandet sør for Stad og Agder. Dette skyldes en overgang til mildvær. Det ventes snø og sludd som går over til regn, og gradvis stigende snøgrense. Det er risiko for regn som kan fryse på kald bakke. Nedbøren ventes inn først i ytre strøk i nord, og brer seg østover og sørover.

Også i Trøndelag og på Østlandet ventes det regn som vil fryse på kald bakke.

