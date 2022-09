Faren for poststreik avblåst

Faren for poststreik er avblåst etter at LO Stat og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter rett før meklingsfristen utløp ved midnatt, kom til enighet om ny lønnsavtale for 10.000 postansatte.

Det blir et generelt tillegg på 20.000 kroner til ansatte med årslønn lavere enn 571.248 kroner. De som tjener over denne summen, får et tillegg på 3,5 prosent med virkning fra 1. mai.



– Spekter og Posten Norge AS er fornøyd med at vi med bistand fra Riksmekleren har kommet til enighet med LO Stat/Fagforbundet i årets lønnsoppgjør. Dermed unngår vi at Postens kunder blir rammet av streik som kunne ha redusert posttjenestene betydelig, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter opplyser at enigheten innebærer «en noe høyere økonomisk lønnskompensasjon» enn det som ble avtalt i forhandlingene mellom Posten Norge AS og Fagforbundet. Det er også enighet om at Posten Norge AS og Fagforbundet Post og finans frem mot neste hovedoppgjør i 2024 skal gjennomføre et partsarbeid for å blant annet gjennomgå og vurdere hvordan stillingsstruktur og lønnssystem kan bidra til å sikre nødvendig kompetanse og legge til rette for å opprettholde Postens konkurranseevne.