Fare for skogbrann i vest, sør og øst.

Det har vært mange branner i terrenget i Sør-Norge denne helgen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for flere områder. Varselet gjelder for Vestlandet sør for Stad og for deler av Sør- og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning, skriver instituttet i varselet. På Vestlandet er det allerede fra mandag ettermiddag ventet nedbør, og faren vil da avta.

(NTB)