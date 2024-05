Fare for pilotstreik i Norwegian

Norwegian-pilotene har ikke kommet til enighet med ledelsen i selskapet om ny tariffavtale. Leder for Norwegian-pilotene, Alf Hansen, sier avstanden er stor og at det er fare for streik om de ikke blir enige i meklingen.

Partene som består av Norwegian-pilotene og Parat på den ene siden, og Norwegian ledelsen og NHO på den andre siden, møtes til mekling med endelig frist 31. mai.

Uenigheten skal dreie seg om både arbeidstidsbestemmelser og lønn. (NTB/NRK)