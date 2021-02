Får prøvd Baneheia-saken på nytt

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har bestemt at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002, etter det NTB erfarer. 41 åringen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for drapene på to små jenter i Kristiansand.