Får en halv million i erstatning

To ansatte i oljeserviceselskapet Saipem Ltd får 483.465 kroner hver i erstatning etter å ha jobbet 12-timers vakter i mer enn 8 uker i strekk, skriver FriFagbevegelse. Ifølge Industri Energi har Saipem Ltd ryddet opp og endret sine interne rutiner.