Fant to skadde på hotellrom

To personer er funnet skadd på et hotellrom i Oslo etter at politiet rykket ut på en melding om en voldshendelse.

En av personene er kjørt til sykehus, opplyser politiet. De jobber med etterforskningstiltak på stedet.

– Vi har tatt oss inn på et hotellrom. Der fant vi to stykker som var skadd. Den ene ble kjørt til Ullevål. Det er ikke mistanke om så veldig alvorlige skader. Det er vanskelig å få klarhet i hva som har skjedd, sier operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo-politiet.

Det var ikke andre personer på hotellrommet da politiet tok seg inn. Ingen er pågrepet i saken.

Politiet opplyste tidligere at de hadde rykket ut til hotellet etter en melding om en voldshendelse. (NTB)