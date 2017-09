Fant pavesegl fra middelalderen

Arkeologer har funnet et blysegl som en middelalderpave har brukt på et brev til biskopen i Oslo. – Blyseglet har hengt på et brev, og slike funn er sjeldne fra norsk middelalder, sier Egil Lindhart Bauer i Norsk institutt for kulturminneforskning.