Fant feil på havarert berg-og-dalbane

Den svenske havarikommisjonen har funnet en feil på berg-og-dal-banen Jetline som sporet av i fornøyelsesparken Gröna Lund i Stockholm søndag, skriver SVT.

Ifølge havarikommisjonens leder, John Ahlberk, har de to fremste hjulene løsnet slik at den første vognen sporet av. En kvinne omkom i ulykken og ni ble skadet. Fire av de skadde ligger fortsatt på sykehus. To av dem er alvorlig, men ikke livstruende, skadet.

Ahlberk sier til SVTs Aktuelt at det kan ta åtte til 12 måneder før den endelige havarirapporten er klar.