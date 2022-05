Fant død person i Oslo

Politiet melder torsdag ettermiddag at de har hentet opp en død person fra vannet.



– Vi fikk melding via AMK klokken 15.50 om funn av en livløs person. Nødetatene og redningsselskapet rykket ut, og ved ankomst ble vedkommende tatt om bord i en båt og ført i land. Dessverre sto ikke livet til å redde og vedkommende ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NRK.



Politiet snakker nå med personen som meldte fra til AMK, og med andre som kan ha eventuelle opplysninger om det som har skjedd.



– Vi innhenter den informasjonen som vi kan på stedet. Vi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt, sier Nysæter.



Torsdag kveld melder politiet at de har identifisert den avdøde, og at de jobber med å varsle pårørende.