Fant amfetamin til 80 millioner

Tollere fant over et kvart tonn amfetamin i et vogntog i Moss i juli. Gateverdien på stoffet er beregnet til 80 millioner kroner. To menn er siktet.

Vogntoget ble stoppet 29. juli i Moss, like etter at det hadde passert grensen til Norge. Vogntogsjåføren og en mann i 30-årene fra Oslo er siktet for befatning med en betydelig mengde narkotika.

– Min klient erkjenner delvis straffskyld, sier advokat Ole Petter Drevland, forsvarer for Oslo-mannen.