Fant 3 kg narkotika i trafikkontroll

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for besittelse av narkotika da det ble funnet narkotika på mannen under en trafikkontroll i Bergen mandag kveld.

Utrykningspolitiet stoppet mandag kveld en personbil i Bergen sentrum for tilfeldig kontroll. Det gikk utover mannen i passasjersetet

– Han hadde på seg en stor mengde narkotika. Under ransaking av hans bopel etterpå ble det funnet ytterligere mengder hasj, kokain og amfetamin, forteller vakthavende politijurist Ole Vallestad Emmerhoff til Bergensavisen.

Til Bergens Tidende sier politijuristen at det ble funnet nesten en kilo med hasj, to kilo amfetamin og en mindre mengde kokain. Mannen, som er i 20-årene, er siktet for oppbevaring av narkotika med tanke på salg. (NTB)