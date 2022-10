Fant 17 døde katter hos dyreverner

En lokal leder i Dyrebeskyttelsen møter i retten til uken, tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter en inspeksjon som endte med avliving av 55 katter.

Da Mattilsynet kom på inspeksjon hos tiltalte, fant de 62 katter i to ulike bygninger. 55 av dem var så avmagret at de måtte avlives, skriver Nationen. Tilsynet fant også 17 døde katter under inspeksjonen.

Saken skal opp i Vestre Innlandet tingrett tirsdag.