Fallskjermhopper meldes savnet i Nordland

Klokken 20:15 fikk politiet i Nordland melding om at en fallskjermhopper er savnet etter et hopp. Utrykningsenheter på vei sammen med Luftambulanse og SAR Queen, melder politiet på Twitter. De ber om at observasjoner meldes inn til nødnummeret 112.

Til Lofotposten forteller politiet i Nordland at det først var rapportert om Leknes, men at dette er feil. Søket foregår på Ramberg.

Fallskjermhopperen hoppet ut fra et fly sammen med tre andre. Altså totalt fire fallskjermhoppere, der en av disse er savnet.

Politiet opplyser til NRK at de foreløpig har tre teorier. Enten kan den savnede ha landet et stykke unna og ikke kommet i kontakt med de andre. Hvis ikke kan vedkommende ha havnet i havet eller i fjellet etter en ulykke.