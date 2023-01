Faktisk Verifiserbar: Bilde viser omfattende skader etter ukrainsk rakettangrep

Et ferskt satellittbilde viser omfattende ødeleggelser på en skolebygning i byen Makiivka i Donetsk, øst i Ukraina. Området ble angrepet med Himars-missiler av ukrainske styrker nyttårsaften.

Bygningen skal ha huset et stort antall russiske soldater.

Bildet er levert av Planet Labs på oppdrag fra Faktisk Verifiserbar.

Ukrainsk etterretning påstår at 400 russiske soldater ble drept i angrepet. Russland hevder på sin side at 89 soldater døde.

Det høyoppløselige satellittbildet viser at bygningen Ukraina hevder å ha truffet i stor grad er blitt jevnet med jorden.

I etterkant av det ukrainske angrepet sa russiske myndigheter at de hadde gjennomført et «hevnangrep» mot ukrainske stillinger i byen Kramatorsk søndag. De mente videre å ha tatt livet av over 600 ukrainske soldater i angrepet.

Journalister fra nyhetsbyrået Reuters melder imidlertid at det ikke er tegn til store ødeleggelser eller drepte ukrainske soldater i området Russland hevder å ha angrepet søndag.