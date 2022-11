Fagforeninger kritisk til at lakseselskaper droppet Vedum-møte

Både Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er kritisk til at lakseselskaper droppet et møte om lakseskatten med finansministeren.

– Det syns jeg er forferdelig dårlig oppførsel, sier leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi til E24.

Han peker på at arbeidslivet har en modell der partene snakker sammen når man skal diskutere rammebetingelser.

– Hadde næringen bedt om et møte med regjeringen og ikke fått det, tror jeg det ville blitt et ramaskrik uten like. I et partssamarbeid så må alle partene stille opp, sier han videre.

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) inviterte de fem største oppdrettsselskapene til et møte for å diskutere den omstridte grunnrenteskatten fredag.

Verken Mowi, Salmar, Lerøy, Austevoll Seafood eller Cermaq møtte opp. Isteden var det bransjeorganisasjonene for sjømatnæringen, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, som måtte greie ut om utfordringene med lakseskatten.

(NTB)