Færre småbarn under Barnevernet

Tallet på barn under seks år, som er under omsorg av Barnevernet, har gått ned de siste årene. Det viser fersk statistikk fra SSB. På slutten av 2017 hadde Barnevernet omsorg for 9000 barn under 18 år. Det utgjør 0,8 prosent av alle norske barn.