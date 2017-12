Færre små og flere store skoler

Det er blitt færre små skoler med under 100 elever her i landet. Samtidig har antall skoler som har over 500 elever økt. I 2004 hadde 1200 skoler i Norge færre enn 100 elever. Idag er det redusert til 668 skoler, viser en oversikt i Kommunal Rapport.