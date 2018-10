Færre er ofre for kriminalitet

2,7 prosent av den norske befolkningen anmeldte å ha vært utsatt for et lovbrudd i fjor - en nedgang på 6,6 prosent sammenlignet med 2016. Samtidig viser tall fra SSB at så mange som 8000 barn under 15 er registrert som ofre for vold og mishandling.