Facebook og Instagram har problemer

Tusenvis av brukere over hele verden melder om store problemer på Facebook og Instagram onsdag.

Feilen bekreftes av nettstedet Downdetector, som overvåker feilmeldinger på større nettjenester.

PÅ Instgrams offisielle Twitter-konto melder selskapet at de er klar over at noen brukere har problemer med å få tilgang på deres meldingsap.

– Vi jobber med å fikse dem så raskt som mulig. Beklager ubeleilighetene, skriver de.