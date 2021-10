Facebook byter namn

Facebook har planar om å endre namn på selskapet neste veke, skriv The Verge.

Grunnen til at dei endrar namnet er at selskapet ønsker å bli kjent for meir enn sosiale medium, skriv nettstaden.

Det er venta at det nye namnet skal atterspegle selskapets fokus på å bygge ein slags verkelegheits-versjon av internett.

Facebook seier dei ikkje vil kommentere rykte og spekulasjonar.