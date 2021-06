Få har lastet ned smittestoppapp

Maksimalt én av fire nordmenn over 18 år har lastet ned Smittestopp-appen, og knappe 3.800 personer har meldt i appen at de er smittet.

Sintef-forsker Frode Strisland sier til Aftenposten/E24 at dette ikke er nok til at appen kan være et effektivt verktøy i smittesporingen.

– Vi må over 70 prosent bruk for å ha mulighet til å detektere opptil 50 prosent av nærkontaktene som skjer, sier Strisland til avisen.

Den nyeste utgaven av appen har kostet 17 millioner kroner å utvikle, og den er lastet ned 1.030.000 ganger. De som har meldt seg smittet via appen utgjør 2,9 prosent av påviste smittetilfeller i Norge siden appen kom i desember i fjor.

Folkehelseinstituttet er imidlertid fortsatt optimister og mener at selv med en lav andel vil appen bidra til å redusere smittespredning. (NTB)