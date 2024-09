Evakuering på Kårstø opphevet

Kårstø prosessanlegg for gass i Tysvær ble natt til mandag evakuert på grunn av en lekkasje. Politiet fikk melding om saken klokka 00.15.

Rundt to timer senere opplyser politiet i Sør-Vest at lekkasjen er tettet, og at det sikkerhetsmessige arbeidet er over.