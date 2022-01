Evakuerer 70 i Eresfjord ved Molde

Molde kommune evakuerer 70 beboere i to boligfelt i Eresfjord på grunn av fare for flom i Dokkelva, skriver kommunen på sine nettsider. Det gjelder et boligfelt langs Kanndalsvegen og et boligområde ved Kjempehaugan. De berørte beboerne har fått melding fra kommunen på SMS.

– Situasjonen er ikke prekær, men kommunen velger å evakuere innbyggerne i kveld framfor å måtte gjøre det midt på natta, sier ordfører Torgeir Dahl. Han er leder for kriseledelsen i Molde kommune. Beslutningen om evakuering er tatt etter anbefaling fra operasjonssentralen.



De evakuerte skal møte opp og registrere seg ved Kavli Moen Gård senest 23.30. Norsk folkehjelp og Sivilforsvaret bidrar i det praktiske arbeidet på stedet. Politiet vil gå over de evakuerte eiendommene for å sjekke at alle er evakuert.