EUs menneskerettighetspris går til Jina (Mahsa) Amini

EUs fremste menneskerettspris, også kjent som Sakharov Prize for Freedom of Thought, tildeles Jina (Mahsa) Amini.

Mahsa Amini ble stanset av moralpolitiet i september i fjor, som anklaget henne for å gå med hijab på feilaktig vis. Politiet tok henne med til stasjonen for en «irettesettende samtale» 13. september. Her ble hun påført kraftige hodeskader og havnet i koma. Hun ble erklært død tre dager senere.

22-åringens død utløste enorme demonstrasjoner mot det iranske regimet verden over. Det ble innført kraftige internasjonale sanksjoner mot moralpolitiet.