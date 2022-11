Europa fylles med gass, og prisene stuper

Bare den siste uka har kraftprisene falt med 30 prosent i Europa og ligger nå 80 prosent under toppnivået i august.

Ifølge Teknisk Ukeblad er gasslagrene nesten fulle i Europa, samtidig som forbruket har vært mye lavere enn tidligere år.

– Europeiske kraftpriser har nå falt så mye at de ved inngangen til november er sammenlignbare med nivået vi så i fjor for et stort antall land, heter det ifølge TU i en markedsoppdatering fra analysebyrået Rystad Energy.

Men de lave strømprisene kommer neppe til å vare, fordi de er sterkt påvirket av både geopolitikk, vær og vintertemperaturer, mener analytikerne.

Også i Norge har strømprisene falt kraftig. Oktober-prisene i det sørlige Norge var ifølge E24 de laveste siden februar.