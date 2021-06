EU: Koronapass godkjent fra 1. juli

EU-parlamentet har godkjent bruk av koronasertifikat, melder Dagens Nyheter.

Målet med koronasertifikatet er at det kan åpne for reiser innad i Europa fra 1. juli for personer med gyldig koronasertifikat.

Så langt har over én million europeere skaffet seg koronasertifikat, ifølge EU-kommisjonen.

Det var ventet at ordningen med koronasertifikat ville bli godkjent av et stort flertall i EU-parlamentet. Resultatet av avstemmingen ble kjent tidlig onsdag.

Forslaget som regulerer det digitale koronapasset for EU-borgere, ble vedtatt med 546 mot 93 stemmer, mens reglene for personer fra land utenfor unionen ble vedtatt med 553 mot 91 stemmer, opplyser parlamentet.