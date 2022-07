EU: Gass og kjernekraft blir rekna som berekraftige investeringar

Eit fleirtal av medlemmane i EU-parlamentet godkjende å halde fram med å stemple gass og kjernekraft som berekraftige investeringar. Det melder Reuters.

Dermed er EU-parlamentet einig med EU-kommisjonen om at gass og kjernekraft under visse føresetnadar kan vurderast som miljøvennleg energi. Merkinga tar del i ei omfattande ordning innanfor EU for å styre investeringar i ei berekraftig retning.

Av 639 stemmer var det 328 som røysta mot forslaget om å ikkje lengre vurdere gass og kjernekraft som grøne investeringar.

Ordninga vil truleg få stor betydning for olje- og gasseksportøren Noreg.