EU tilbyr gratis koronavaksiner til Kina

EU har tilbudt Kina gratis koronavaksiner for å hjelpe mot smitteutbruddet i kjølvannet av at landets strenge restriksjoner ble opphevet. Det melder Financial Times.

Tilbudet ble gitt en gang i løpet av de seneste dagene, opplyser kilder til avisen. Initiativet er en del av EUs helsesjef Stella Kyriakides innsats for å få på plass en felles EU-respons på den mulige smittebølgen reisende fra Kina kan føre med seg.

Hun skal også ha tilbudt solidaritet og støtte i form av folkehelseekspertise.

Kina har ennå ikke svart på tilbudet, ifølge avisens kilde. (NTB)