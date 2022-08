EU-medlemsland enige om å stanse visumavtale med Russland

EUs medlemsland er enige om å avbryte en visumfasiliteringsavtale med Russland. Det opplyser EUs utenrikssjef Josep Borrell, ifølge Reuters.

Dette innebærer ikke et visumforbud for russiske borgere, men vil gjøre det betydelig vanskeligere å få visum til EU.

Avtalen fra 2007 innebærer forenklede søknadsprosesser for visum for russiske statsborgere. Den la til rette for utstedelse av visum for korte opphold, ikke lenger enn 90 dagers opphold innenfor en 180-dagers periode.

Nå vil det bli vanskeligere og dyrere å få innreisetillatelse.