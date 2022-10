EU-landa einige om energiavtale

EU-leiarane er einige om en energiavtale, opplyser EU-president Charles Michel. Han skriver på Twitter at landa er samde om å jobbe med tiltak for å «begrense energiprisene for hushaldningar og næringsliv».

EU-landa er ikkje einige om noko pristak på gass, men til gjengjeld er dei samde om at EU-kommisjonen skal leggje fram eit forslag til naudbrems som kan brukast viss det blir stor prisutvikling på gassbørsen TTF.