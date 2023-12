EU-kommisjonen vil slippe Norge inn i EUs helseunion

EU-kommisjonen sier ja til å slippe Norge og de andre Efta-landene Island og Liechtenstein inn i EUs helseunion.

– EU-kommisjonen vil nå intensivere samtalene med Efta-landene om et rammeverk for tettere samarbeid om saken, heter det i en pressemelding fra kommisjonen torsdag.

Helseminister Ingvild Kjerkol kaller det gode nyheter at EU-kommisjonen vil slippe Norge inn i helseunion.

– Det eneste ansvarlige alternativet for Norge er å knytte seg til EUs helseberedskapssamarbeid. Derfor arbeider regjeringen for full norsk deltakelse – på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig, sier hun i en pressemelding.

Leder i Nei til EU, Einar Frogner, sier til NRK at han er overrasket over at en regjering der Senterpartiet er med vil knytte seg tettere til EU. Han sier det er tydelig at helseminister Kjerkol har «vunnet over Senterpartiet».

– Jeg er veldig overrasket. Det er hastverket som overrasker meg veldig her. Om det er for å slippe den offentlige debatten, som kan gjøre at det blir vanskeligere å få dette gjennom, er et åpent spørsmål jeg så langt stiller meg, sier Frogner.

Norge har lenge kjempet for å komme med i EUs helseunion, som ikke er en del av EØS-avtalen.

– Norsk deltakelse i det europeiske helsesamarbeidet er veldig viktig for å redusere vår sårbarhet, både i og utenfor kriser, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB da hun besøkte Brussel i september.

Kommisjonen skal nå legge fram sin anbefaling for EUs ministerråd. Også i Efta-landene må vedtaket gjennom en formell godkjenningsprosess.