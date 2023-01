EU-forslag kan føre til færre plastposer i Norge

EU vil trolig innføre et krav om at butikkunder må klare seg med maks 40 plastposer per år fra 2025. Da kan pant på handlenett bli aktuelt.

– Det er ingen stor debatt i EU om dette kravet, så vi forventer at det blir vedtatt, sier leder Cecilie Lind i Handelens miljøfond til Nettavisen.

Reglene vil i så fall tre i kraft fra 2025, ifølge Lind. I 2021 brukte nordmenn i snitt 135 plastposer hver.

– Vi kommer til å snu alle steiner og blant annet se på pant på handlenett og abonnement der du kan levere inn nett om de blir skitne eller skadd, sier Lind.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er kritisk til forslaget.

– Det høres firkantet ut at EU skal bestemme hvor mange plastposer vi skal bruke, sier hun. (NTB)