EU åpner medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova

Det skriver president i Det europeiske råd, Charles Michel, på Twitter/X. Rådet er samlingen av EUs regjeringssjefer.

Også Moldova gleder seg over nyheten. President Maia Sandu sier at landet er klare for å jobbe hardt for et medlemskap i EU.

Samtidig har Georgia fått status som kandidatland.

– Dette er en seier for Ukraina og hele Europa, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg vil takke alle som har jobbet for at dette ble mulig, og alle som har hjulpet til. Jeg gratulerer alle ukrainere med dagen i dag, skriver presidenten på X/Twitter.