Etterforskningen av tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen er henlagt

Politiet har henlagt etterforskningen av tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen.

– Dette er en helt klar frifinnelse av Hansen, der statsadvokaten både legger til grunn at hun har fulgt regelverket slik det måtte forstås og i samsvar med min oppfatning da hun ble tvunget til å trekke seg som Stortingspresident i fjor, sier Hansens advokat, John Christian Elden i Elden Advokatfirma, i en pressemelding.

Elden skriver at henleggelsen kommer ett år for sent, fordi saken har hatt avgjørende betydning for Stortingets sammensetning og arbeidsform. Det mener han er uheldig for demokratiet.

– Eva-Kristin Hansen er svært lettet over at det nå er fastslått at hun aldri har krevd eller fått goder fra Stortinget som hun ikke hadde krav på, og at straffesaken mot henne nå er avsluttet som intet straffbart forhold, sier Elden.