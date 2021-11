Etterforskning etter baby-dødsfall

Politiet undersøker om det skjedde noe straffbart da et barn døde kort tid etter fødsel ved Ålesund sykehus, skriver Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal vil ikke uttale seg mens helseforetaket er under etterforskning.

Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen sier politiet ikke har noen konkrete holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart, men at hendelsen er av en sånn karakter at de må etterforske.