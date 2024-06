Etterforsker narkonettverk - 11 personer pågrepet i Norge

Mandag ble 11 peronsoner pågrepet i flere politidistrikt siktet for grov narkotikakriminalitet, og for å være en del av en organisert kriminell gruppe. Det skriver Kripos i en pressemelding.

Personene er begjært overlevert til spanske myndigheter, gjennom en Europeisk arrestordre.

– Bakgrunnen er et lengre etterforskningssamarbeid med flere land mot et kriminelt nettverk. Etterforskningen har nå kommet så langt at spanske myndigheter har begjært de personene i nettverket som oppholder seg i Norge overlevert for straffeforfølgning der, sier politiadvokat Anja Perminow Stenersen ved Kripos.

Flere av de siktede er, ifølge Kripos, kjent for politiet fra før.

– Spansk politi mener de inngår i et større nettverk som har samarbeidet om grov narkotikakriminalitet.